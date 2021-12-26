Минск, 26 декабря, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В Белоруссии в декабре выросли в два раза темпы вакцинации от COVID-19. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Mil.ru Вакцинация

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По его словам, текущий год был напряженным, но не таким сложным, как 2020-й.

«Что касается вакцинации, ее темпы в декабре по сравнению с ноябрем возросли в два раза, — сказал Тарасенко в эфире телеканала СТВ. — Мы видим, что первый компонент вакцины (с учетом «Спутник-Лайт») получит практически половина населения страны».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 983 и достигло 693 584.