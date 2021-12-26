Лос-Анджелес, США, , 23:42 — REGNUM Супергеройский блокбастер от киностудии Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» к 26-му декабря собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. На это фильму Джона Уоттса потребовалось двенадцать дней.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом, собравшим более 1 миллиарда долларов за период пандемии коронавируса. Также кинолента попал в тройку фильмов, которые быстрее всех собрали такую сумму.

1. «Мстители: Финал» — 5 дней

2. «Мстители: Война бесконечности» — 11 дней

3. «Звездные войны: Пробуждение силы» — 12 дней

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря и на данный момент лидирует в российском прокате.