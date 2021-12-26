26 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова премьер-министра Молдавии о том, что контракт с российским Газпромом был подписан представителем республики без соответствующих полномочий.

Светлана Рыбина, , 23:59 — REGNUM Заявление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что у вице-премьера, министра инфраструктуры страны Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с Газпромом, продлевающий на пять лет контракт на поставку российского голубого топлива республике, однако документ от этого не теряет силы, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 декабря в социальной сети Facebook.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Господи! Какое-то чокнутое руководство у руля Молдавии. Непонятно, куда катится страна с такими политиками», — отмечает Николай Д.

Многие пользователи оказались в недоумении от действий молдавского правительства, которое всеми силами пытается настроить Российскую Федерацию против себя.

«Цыганщина какая-то государственного масштаба! Этих ребят можно вообще считать государством? Свадьба в Малиновке, новые серии, блин», — пишет Игорь Т.

Некоторые комментаторы подозревают, что молдавские власти начали разыгрывать сценарий о том, что российскому Газпрому не надо платить деньги за газ, потому что контракт с ним был заключён якобы неправомерным способом.

Наталья Гаврилица Kmu.gov.ua

«Если договор остается в силе, то для чего так унижать своего премьера? Или договор всё-таки намереваются оспорить?» — интересуется Елена Д.

«Теперь, чтобы не платить России за газ, в Молдавии будут доказывать, что какой-то Спыну не имел каких-то полномочий. Позорники!» — возмущается Тома Ч.

Часть людей подозревает, что уже весной, когда потребности Молдавии в газе будут минимальными, Кишинёв примет решение нарушить свои обязательства по оплате Газпрому за поставленный в республику газ.

«Как бы не вышло так, что, когда потеплеет и подешевеет газ, они скажут, мол, договор недействительный! Платить не будут тогда за него! Не просто так ведь такие разговоры начались», — отмечает Виктория Р.

Ряд пользователей указывает на то, что нет никаких причин считать, что заключённый контракт не имеет юридической силы, хотя бы потому, что молдавское правительство знало о том, куда едет Спыну и что он собирается подписывать.

«А что, в Молдавии и России нет юристов соответствующих, чтобы проверить полномочия подписанта? По-моему, кто-то в Кишинёве мутит воду», — подозревает Марина В.

«Зачем вы его тогда отправили на переговоры, если он не имел права что-либо там подписывать? Или вы это специально так делаете? Издеваетесь над нами?» — обращается с вопросом Евгений Ц.

Нашлись и те, кто убеждены, что подобное отношение молдавских властей к своим обязанностям принесёт им большие проблемы, потому что Кишинёв перейдёт в разряд ненадёжных партнёров.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Если всё нормально, зачем всё это тогда раздувать и комментировать? Если согласны с условиями договора, то не болтайте попусту, а работайте, исправляйте ошибки, вовремя платите! Либо же покупайте газ у других поставщиков или ищите там, где газ дешевле», — предлагает Сергей М.

«Началась игра в напёрстки. От Молдовы едет представитель для подписания документов, которому нельзя ничего подписывать. А как что-то подписывать с президентом Молдовы в таком случае? Может быть, тоже потом выяснится, что она ничего подписывать не имеет права!» — указывает Jurij O

Напомним, 25 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала «TV 8» о том, что у вице-премьера, министра инфраструктуры страны Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с Газпромом, продлевающий на пять лет контракт на поставку российского голубого топлива республике, однако документ от этого не теряет силы.