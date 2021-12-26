Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, свой 50-й день рождения празднует американский киноактер Джаред Лето, снявшийся таких фильмах как «Артефакт», «Реквием по мечте», «Лига Справедливости Зака Снайдера», «Дом Gucci» и «Бегущий по лезвию 2049».

Джаред Лето Скриншот с YouTube

В 2014-м году Лето удостоился награды «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» ща роль в фильме «Даллаский клуб покупателей».

На 20 января 2022-го года запланирована премьера нового фантастического фильма от киностудии Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. В России кинолента выйдет в прокат 27 января.

Также Джаред Лето прославился как солист рок-группы Thirty Seconds To Mars.