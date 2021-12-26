Минск, , 23:31 — REGNUM Противники бессменного правления Александра Лукашенко добились лишения белорусского государственного медиа-холдинга «Белтелерадиокомпания» доходов от рекламы продукции и услуг западных компаний. В наступающем году пропагандистский рупор постсоветской республики лишится доходов от продвижения брендов швейцарской Sandоz и британской Mentholatum.

Постсоветская Белоруссия Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

До этого об отказе от размещения рекламы в государственных СМИ Белоруссии заявили Mars и Procter & Gamble из США, немецкий химический концерн Henkel, а также многие другие западные компании. Доходы от продвижения их брендов составляли почти половину рекламных бюджетов «тэлебачання».

В 2020 году, реагируя на брутальное подавление поствыборных протестов в Белоруссии, от финансовой поддержки госагитпропа постсоветской республики отказались Danone (Франция), Nestle (Швейцария) и ряд других брендов, наладивших производство своей продукции в России.

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В 2021 году правительство Белоруссии из мести за отказ западных компаний спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Минске применило санкции к западным брендам. Под действие ограничительных мер чиновников из другой части Союзного государства России и Белоруссии попали и российские компании.

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