Минск, , 23:29 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2021 г. составила 1476,3 рубля», — сообщил 24 декабря Национальный статистический комитет Белоруссии.

Экономика Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

В эквиваленте указанная сумма составляет $586 и отражает зарплату в среднем (не большинства), до вычета налогов. Самые высокие зарплаты в Белоруссии у чиновников, силовиков, программистов, банкиров, лётчиков и представителей некоторых других профессий, которые проживают преимущественно в столице постсоветской республики и её пригородах.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии