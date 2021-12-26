Минск, , 23:25 — REGNUM По итогам пятничного заседания Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобу членов оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии». Максим Знак и Мария Колесникова в итоге будут отбывать длительные сроки лишения свободы.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«24 декабря 2021 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года по обвинению Знака М.А. и Колесниковой М.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361−1 УК, оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказано в публикации Верховного суда Белоруссии.

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Приговор оппозиционерам был вынесен 6 сентября Минским областным судом. Руководительницу избирательного штаба незарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико (осужден на 14 лет) Марию Колесникову и адвоката Максима Знака признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Белоруссии), создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК), а также причинении вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361). По приговору Знак получил 10 лет лишения свободы, а Колесникова — 11 лет.

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Аресты оппозиционеров сопровождались скандалами и, как уверены правозащитники — нарушениями всевозможных правовых норм. В частности, Колесникову похитили в центре Минска сотрудники белорусских спецслужб, которые пытались её насильственно выдворить на Украину. Спецоперация потерпела фиаско: Колесникова порвала свой паспорт и пешком вернулась на белорусский пограничный пост, где была снова лишена свободы и скорее арестована. Александр Лукашенко неудачно пытался представить скандал в выгодном для себя свете.

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