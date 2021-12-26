Варшава, , 23:23 — REGNUM Александр Лукашенко в числе других высших должностных лиц Белоруссии подозревается в совершении особо тяжких преступлений в отношении граждан своего государства, а также Польши, Ирака и других стран. Об этом 23 декабря заявили белорусские оппозиционеры в эмиграции со ссылкой на поданное в Национальную прокуратуру Польши «уведомление о подозрении в преступлениях» адвокатского бюро Томаша Вилиньского.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский адвокат передал обоснование уведомления из более чем 160 страниц, к которому прилагается более 10 тыс страниц документов, позволяющих квалифицировать действия Лукашенко, а также других чиновников и силовиков соседней Белоруссии в геноциде и других преступлениях против мира и человечности.

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Томаш Вилиньский до этого взялся за представление интересов 10 граждан Белоруссии, намеренных добиться от Гаагского международного трибунала признания «режима Лукашенко» преступным. Подача документов в Гаагу запланирована на январь.

Аналогичные обращения белорусские политбеженцы направили адвокатам и прокурорам Литвы, Германии и других стран. Лукашенко и его окружение обвиняют в фальсификациях выборов, политически мотивированных пытках, убийствах и других преступлениях.

В ответ белорусские силовики заявили о возбуждении уголовного дела в отношении президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц соседней Польши за «преступления против человечества», в частности — за «пропаганду войны». Курируют расследование генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и глава СК Дмитрий Гора.

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