Киев, , 23:19 — REGNUM Резонансное убийство выдающегося украинского мыслителя, литератора и диссидента Олеся Бузины по-прежнему приковывает внимание общественности. Получивший политическое убежище в Испании украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий снова указал на безнаказанность убийц в опубликованном 23 декабря видеоматериале «Олесь Бузина. 7 лет без наказания».

Олесь Бузина (сс) Russianname

В предыдущих расследованиях Анатолий Шарий опубликовал материалы, доказывающие причастность к осуществлённому 16 апреля 2015 года в центре Киева убийству Олеся Бузины двух украинских праворадикалов — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба фигуранта не только находятся на свободе, но и успешно делают карьеру при покровительстве постмайданных властей Украины.

На этот раз Шарий предоставил слово матери убитого и представляющему её интересы в киевском суде адвокату. По словам Валентины Павловны, очередное заседание Шевченковского суда «прошло как обычно» и перспективы очень плачевные».

«Я не вижу результата, — констатировала мать Олеся Бузины, рассказывая о рассмотрении томов уголовного дела. — За год мы один том не прошли, а их 26».

Шарий уверен, что уголовное дело об убийстве Бузины искусственно тормозится высшим руководством Украины. По его мнению, сейчас ответственность за это лежит на Владимире Зеленском, которому фактически подчинены и прокуратура, и суды.