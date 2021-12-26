Киев, 26 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Слова министра обороны России Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе якобы являются информационно-психологической операцией, «нагнетанием» и «троллингом», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

«Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций… Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», — цитирует его сайт украинского телеканала «Дом».

Он добавил, что со стороны России «это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил о том, что «достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области», а также рассказал о подготовке ими провокаций с отравляющими веществами. По данным российского военного ведомства, «для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

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