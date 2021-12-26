Москва, , 23:09 — REGNUM По факту гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы, проводится доследственная проверка. Об этом 26 декабря сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по городу.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в Москве 15-летний подросток во время съезда на тюбинге с необорудованного склона врезался в дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

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