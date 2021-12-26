Москва, 26 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. По факту гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы, проводится доследственная проверка. Об этом 26 декабря сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по городу.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

«Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в Москве 15-летний подросток во время съезда на тюбинге с необорудованного склона врезался в дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

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