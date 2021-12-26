Мадрид, , 23:00 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» планирует в зимнее трансферное окно продать нескольких игроков, среди которых нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл и испанский полузащитник Иско. Об этом 26 декабря сообщила испанская газета Marca.

Гарет Бэйл Steindy

Соглашения обоих футболистов с мадридским клубом рассчитаны до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гарета Бэйла в 10 миллионов евро, Иско — в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Иско заинтересован «Эвертона». Однако клуб из Ливерпуля на данный момент выбирает между Александром Головиным и Филиппе Коутиньо.

После девятнадцати туров испанской Примеры «Реал», одержав четырнадцать побед и набрав 46 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.