Вашингтон, , 22:56 — REGNUM США перестанут быть примером демократической модели для всего мира, если не смогут провести у себя реформу избирательного права, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Камала Харрис United States Senate Office of Kamala Harris

«Мы являемся образцом для подражания, вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», — сказала она в интервью телекомпании CBS.

При этом она добавила, что сейчас «США могут стереть самих себя с мировой карты в качестве примера для подражания, если позволят людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные и честные выборы».

Она заключила, что Конгрессу необходимо принять законопроект, направленный на проведение реформы избирательного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что руководство США необходимо принять меры для обеспечения надежности своих выборов, в противном случае удар может быть нанесен по самой национальной безопасности страны.

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