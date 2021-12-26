Ньюкасл, Великобритания, , 22:49 — REGNUM «Ньюкасл» всерьез рассматривает возможность подписать 24-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле. «Сороки» планируют предложить футболисту подписать предварительный контракт, чтобы Дембеле бесплатно перешел в английский клуб следующим летом.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле готов продлить контракт с «сине-гранатовыми», так как после прихода Хави на пост главного тренера команды стал регулярно выходить на поле. Текущее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие лишь в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы, полученной на Чемпионате Европы 2022.