Ньюкасл, Великобритания, 26 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. «Ньюкасл» всерьез рассматривает возможность подписать 24-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле. «Сороки» планируют предложить футболисту подписать предварительный контракт, чтобы Дембеле бесплатно перешел в английский клуб следующим летом.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле готов продлить контракт с «сине-гранатовыми», так как после прихода Хави на пост главного тренера команды стал регулярно выходить на поле. Текущее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие лишь в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы, полученной на Чемпионате Европы 2022.