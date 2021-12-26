Москва, 26 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 15-летний подросток во время съезда на тюбинге с необорудованного склона врезался в дерево в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

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ЧП произошло в воскресенье, 26 декабря, на Каширском шоссе.

«Несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево, — говорится в сообщении. — От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте».

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.