Бердянск, Украина, 26 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В украинском городе Бердянске между депутатом горсовета и депутатом районного совета произошла драка из-за конфликта на дороге. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба полиции Запорожской области Украины.

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«25 декабря … вблизи торгового центра на улице Волонтеров … между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт… — говорится в сообщении. — Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий».

Отмечается, что в ходе потасовки один из депутатов получил травмы, после чего он обратился в Бердянскую городскую больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленноепричинение легких телесных повреждений»).