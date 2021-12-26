Манчестер, Великобритания, 26 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, «Манчестер Сити» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над «Лестером» со счетом 6:3. Таким образом, количество побед подопечных Пепа Гвардиолы в 2021 году в рамках внутреннего чемпионата увеличилось до 35, что является повторением рекорда.

«Манчестер Сити»

Прошлый рекорд был также установлен «Манчестер Сити» 19 декабря 2020 года после победы над «Ньюкаслом» (4:0).

29 декабря команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Брентфордом». Матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

После девятнадцати сыгранных матчей «Манчестер Сити» с 47-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.