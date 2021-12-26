Минск, , 22:30 — REGNUM Белоруссия выстояла в условиях жесткого внешнего давления со стороны западных и уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Минском, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Белоруссией со стороны наших западных партнеров. Вопреки прогнозам и пожеланиям недругов Белоруссия выстояла и развивается», — сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

Так, отметил он, во внешнеэкономической сфере существенно увеличился экспорт продукции — положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что для Белоруссии, которая уже привыкла к санкциям Запада, нет ничего нового в этом вопросе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в этом плане постоянно «держал руку на пульсе», уточнила она.

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