Лондон, , 22:24 — REGNUM 26 декабря в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла», ведя в счете по ходу первого тайма, уступила лондонскому «Челси». Матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился волевой победой «пенсионеров» со счетом 3:1.

Первый мяч 28-й минуте встречи в свои ворота забил защитник «Челси» Рис Джеймс — 1:0. Через шесть минут полузащитник сборной Италии Жоржиньо восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. В дебюте второго тайма вышедший на замену Ромелу Лукаку впервые вывел гостей вперед, замкнув передачу Каллума Хадсона-Одои — 1:2. В компенсированное время Жоржиньо оформил дубль ударом с пенальти — 1:3.

Желтые карточки получили Дамиан Мартинес (33'), Тайрон Мингс (65'), Маркос Алонсо (70') и Эзри Конса (90+2'). На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

Статистика матча («Астон Вилла"/ «Челси»)

Удары 8/10

Удары в створ ¼

Владение 42%/58%

Угловые 2/5

Нарушения 8/11

Составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Дуглас Луис, Морган Сансон (Анвар Эль-Гази, 76'), Джейкоб Рэмзи, Эмилиано Буэндиа (Кэрни Чуквуэмека, 74'), Олли Уоткинс, Дэнни Ингз (Бертран Траоре, 73').

Главный тренер: Гари Макаллистер.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва (Андреас Кристенсен, 52'), Трево Чалоба (Ромелу Лукаку, 46'), Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 63'), Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одо, Кристиан Пулишич.

Главный тренер: Томас Тухель.

«Челси», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 41 очко, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Астон Вилла» с 22-мя очками осталась на десятом месте.