Москва, 26 декабря, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Актер дубляжа Андрей Ярославцев, который ранее заразился коронавирусом, скончался на 65-м году жизни. Об этом 26 декабря сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице в соцсети «ВКонтакте».

Траур

»26 декабря на 65-м году жизни … скончался Андрей Викторович Ярославцев, — написал он. — Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа».

Отметим, что за свою карьеру Ярославцев, который в 1978 году окончил Театральном училище имени Щукина, озвучил порядка 240 кинокартин.