Москва, 26 декабря 2021, 22:14 — REGNUM В Москве полиция ищет неизвестного мужчину, который угрожал охране одного из торговых центров предметом, похожим на гранату. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Отмечается, что в торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан мужчина, который пытался похитить товар.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня сотрудник ДПС в Санкт-Петербурге выхватил гранату с выдернутой чекой у пьяного водителя и удерживал ее до прибытия взрывотехников. Коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой, чтобы она случайно не выпала.
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