Москва, 26 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В Москве полиция ищет неизвестного мужчину, который угрожал охране одного из торговых центров предметом, похожим на гранату. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Отмечается, что в торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан мужчина, который пытался похитить товар.

«Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня сотрудник ДПС в Санкт-Петербурге выхватил гранату с выдернутой чекой у пьяного водителя и удерживал ее до прибытия взрывотехников. Коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой, чтобы она случайно не выпала.

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