Брайтон, Великобритания, , 22:12 — REGNUM 26 декабря в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» футбольный клуб «Брайтон» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Эдвард Смарт и Марк Шолес.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Роберт Санчес, Тарик Лэмпти, Марк Кукурелья, Адам Уэбстер, Дэн Бюрн, Алексис МакАллистер, Леандро Троссард, Энок Мвепу, Адам Лаллана, Якуб Модер, Нил Мопе.

«Брентфорд»: Альваро Исо, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек Серенсен, Доминик Томпсон, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Матиас Йенсен, Шендон Батист, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

На данный момент «Брентфорд» с пятью победами, шестью поражениями и двадцатью набранными очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с тем же количеством очков располагается двумя позициями ниже.