Лондон, , 22:08 — REGNUM 26 декабря итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Рома» близка к подписанию с «Арсеналом» арендного соглашения по 24-летнему центральному полузащитнику сборной Англии Энсли Мэйтленду-Найлзу. Итальянский клуб возьмет англичанина в аренду на полсезона с правом последующего выкупа.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Энсли Мэйтленд-Найлз принял участие лишь в одиннадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Примечательно, что футболист не получил ни одной желтой карточки.

Ранее воспитанник «Арсенала» выступал за «Ипсвич» и «Вест Бромвич» на правах аренды. Текущее соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.