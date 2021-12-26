26 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы украинской компании «Нафтогаз» о том, что страна пока не может отказаться от российского газа из-за отсутствия альтернатив.

Тимур Кондратьев, , 22:54 — REGNUM Заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из иных источников, кроме как из Российской Федерации, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Пусть ждут американский танкер с дружественным американским газом!» — пишет Евгений Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная ситуация выглядит комично после того, как украинские власти вылили на Россию огромное количество грязи и пытались дискредитировать этот самый российский газ.

«Странно. А зачем бандеровцам российский газ? Он же грязный и недемократичный! Пускай топятся дровами, не весь ещё лес успели на дрова изрубить», — указывает Евгений С.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина может воспользоваться услугами европейских стран, которые осуществляют поставки реверсного российского газа, который, как считают украинские власти, не такой уж и российский.

«Ничего себе новость! Где же реверсный газ? Куда он девался? Это ж была самая настоящая революция в газовой отрасли? А знаменитая на весь мир украинская зелёная энергетика куда подевалась? Что-то не вяжется с заявлениями украинских политиков, которые, как известно, никогда не врут», — отмечает Андрей П.

Часть людей полагает, что власти на Украине долгие годы утверждали, что разорвали всё, что связано с Россией, но оказалось, что от основных российских зависимостей Киев так и не смог отказаться.

«А как же «остаточно прощевай» и «мы слезли с российской иглы»?! Что, врали украинские президенты своему народу?! Получается, что так. Постоянно врут и своему населению, и всему миру. А ведь ещё находятся те, кто им верит!» — удивляется Светлана У.

Ряд пользователей указывает на то, что раз Европа не собирается помогать Украине с газом, то пускай украинцы теперь обратят свой гнев в европейскую сторону.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пускай украинцы теперь пишут жалобу в Евросоюз на Польшу, которая не модернизирует свою трубу, чтобы снабжать газом Украину! Братскую помощь, видите ли, они оказывать не хотят! Все противники украинской власти должны быть наказаны!» — считает Надежда С.

Отдельные комментаторы отмечают, что России пора дать всем окружающим понять, что русофобия будет стоить им очень дорого.

«Германия хочет навязать России транзит газа через Украину, поэтому всё время тянет время с сертификацией «Северного потока — 2». Россия хочет дополнительно продать газ по контрактам, минуя территорию Украины, напрямую в ЕС. Украина же хочет получать проценты за транзит газа, проходящего через её территорию в Европу. России надо прекратить поставку газа по льготной цене и начать продавать газ Украине по мировым ценам с предоплатой. Таким образом Украина получит полный объём топлива. Германия помёрзнет у себя дома и пойдёт на поклон к России, так как США продают газ Европе по более дорогой цене. Запад и США сразу возьмутся за ум и изменят свою политику по отношению к России. А нам надо значительно улучшить жизнь народа России, чтобы не было бедных и нищих. Нам надо понизить цену за газ для российских граждан!» — поделился своим мнением Сергей Щ.

Украина идет в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 25 декабря глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в интервью «РБК-Украина» о том, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из иных источников, кроме как из Российской Федерации.