Саратов, 26 декабря 2021, 21:59 — REGNUM По факту гибели трех человек в результате пожара в с. Александров-Гай Саратовской области проводится проверка. Об этом 26 декабря сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери, — говорится в сообщении. — … Жилище отапливалось газовой колонкой. Причина пожара устанавливается».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в Александрово-Гайском районе Саратовской области в жилом доме вспыхнул пожар. ЧП произошло в населенном пункте Александров-Гай.

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