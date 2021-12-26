Саратов, 26 декабря, 2021, 21:59 — ИА Регнум. По факту гибели трех человек в результате пожара в с. Александров-Гай Саратовской области проводится проверка. Об этом 26 декабря сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

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«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери, — говорится в сообщении. — … Жилище отапливалось газовой колонкой. Причина пожара устанавливается».

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря в Александрово-Гайском районе Саратовской области в жилом доме вспыхнул пожар. ЧП произошло в населенном пункте Александров-Гай.

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