Грозный, , 21:55 — REGNUM Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал он на пресс-конференции в Грозном.

По его словам, западные страны заинтересованы поставить на территории Украины свои военные базы и тем самым диктовать условия России.

«Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об ответных мерах на расширение НАТО на восток.

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По его словам, меры могут быть самыми разными — зависят от того, какие предложения сделают военные эксперты, и Кремль уже озвучил США и НАТО предложения по гарантиям стратегической безопасности.

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