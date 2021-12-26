Грозный, 26 декабря 2021, 21:55 — REGNUM Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, западные страны заинтересованы поставить на территории Украины свои военные базы и тем самым диктовать условия России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об ответных мерах на расширение НАТО на восток.
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По его словам, меры могут быть самыми разными — зависят от того, какие предложения сделают военные эксперты, и Кремль уже озвучил США и НАТО предложения по гарантиям стратегической безопасности.
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