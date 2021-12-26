Барселона, Испания, , 21:50 — REGNUM 21-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес сегодня, 26 декабря, прилетел в Барселону для подписания контракта с «сине-гранатовыми». Об этом сообщил журналист Хуан Марти.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере 21-летнего футболиста за 55 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает испанца в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за травмы плюсневой кости Ферран Торрес принял участие лишь в шести матчах за манчестерский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.