Минск, 26 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией COVID-19, заявил 26 декабря заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Система здравоохранения в республике справилась с той ситуацией, которая наблюдается второй год практически», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он подчеркнул, что протокол лечения и меры профилактики меняются, что говорит о том, что в Белоруссии работают не только «медики-практики сообща, но и с наукой в ногу идут, как с отечественной, так и нашими партнёрами — прежде всего по ЕврАзЭС, в первую очередь, конечно, с РФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 983 и достигло 693 584. Суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5499.