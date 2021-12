Стокгольм, , 21:38 — REGNUM Автор и разработчик It Takes Two Юсеф Фарес заявил, что игра, признанная лучшей игрой уходящего 2021 года по версии The Game Awards, может получить полноценное продолжение. Интервью с Юсефом Фаресом было размещено на YouTube-канале MinnMax.

Steam

Игра в жанре action-adventure, разработанная компанией Hazelight Studios, появилась в онлайн-магазине Steam 26 марта 2021 года и получила 96% положительных отзывов пользователей. На агрегаторе Metacritic игра получила 88 балла и 100 возможных.

В 2018-м году студия Hazelight Studios выпустила свою первую игру A Way Out. Издательством игры занималась компания Electronic Arts.