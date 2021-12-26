Лондон, , 21:31 — REGNUM Мужчина, задержанный 25 декабря за проникновение на территорию Виндзорского замка в Великобритании, находится под наблюдением врачей. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Скотленд-Ярда сообщении.

Арест BMN Network

В сообщении говорится, что подозреваемый, психическое состояние которого оценили медики, был помещен в специализированное учреждение.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря в Великобритании сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка.

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