Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Киностудия компании Sony может завершить трилогию фильмов о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Об этом 26 декабря сообщили журналисты портала ComicBook.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Сообщается, что главной причиной для съемок третьего фильма с Гарфилдом должен стать феноменальный успех киноленты «Человек-паук: Нет пути домой», собравший в мировом прокате более 800 миллионов долларов за 12 дней. В третьем фильме, помимо Эндрю Гарфилда, снялся Тоби Магуайр, исполнявший роль Питера Паркера в трилогии Сэма Рэйми.

«Человек-паук: Высокое напряжение», ставший вторым фильмом Марка Уэбба о супергерое комиксов, вышел в прокат 10 апреля 2014 года и собрал более 708 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов.