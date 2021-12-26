26 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о разведданных министерства обороны США, якобы указывающих на подготовку России к нападению на Украину.

Тимур Кондратьев, , 22:55 — REGNUM Информация о том, что министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Одной извилиной Киев готов к переговорам, а другой в ужасе от разведданных. Ну как тут не заговорить по-русски?!», — шутит Ева А.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что все эти секретные разведданные, если они действительно будут переданы, обязательно окажутся на столе у российской разведки.

«Пока Пентагон будет передавать разведанные Украине, эти разведанные внимательно просмотрит российская разведка! Не думаете же вы, что эта информация останется только в руках Киева?» — отмечает Артур Д.

Другие убеждены, что никаких реальных фактов, указывающих на подготовку России к нападению на Украину, не существует, потому что у Российской Федерации банально нет таких планов, а значит, американцы готовят очередную «липу».

"А где данные спутников по сбитому лайнеру в Донбассе? Те самые, которые США упорно отказываются предоставить следствию, хотя клялись, что они у них есть, и они их предоставят в качестве доказательств. Тут будет такая же история? Расскажут всем, что передали разведданные, а какие именно и что там на самом деле, никому не поведают?» — предполагает Александр О.

«Да какие угрозы Киев всё ждёт от Москвы? Они там под чем? Мерещится им всё что-то», — считает Наталья П.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что к войне готовятся как раз таки Соединённые Штаты Америки, которые намереваются устроить крупномасштабный конфликт с Российской Федерацией руками своих марионеток с Украины.

«Идёт полномасштабная подготовка к войне. Это стало очевидно после вывода НАТО из Афганистана. Только идиоты кричали о слабости США. Для Америки это были 20 лет подготовки и обучения солдат. После произошла смена диспозиций и передислокация войск. Что непонятно? Удивительно, наши пишут письма, а надо готовиться к превентивному удару по целям на Украине, в Польше и Прибалтике! Причём так, чтобы уничтожить полностью инфраструктуру, штабы, связь. Если начнут, то до весенней распутицы со всеми расквитаются», — предполагает Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что Штаты намереваются окончательно уничтожить российско-украинские связи, утопив их в крови.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американцам выгодно нас с Украиной ссорить! Они прекрасно знают, что Россия не собирается нападать ни на кого. Просто привыкли стравливать народы, чтобы ими, в конец концов, править!» — поделилась своим мнением Валентина Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что Америка намеревается устроить России большие проблемы на её границе, чтобы Москва не мешала Вашингтону проворачивать свои тёмные делишки.

«Американцы спешно покинули Афганистан. Сирия нынешней администрации неинтересна. Ирак и Ливия тоже. Байден все силы направил на Украину. Неужели это непонятно? Теперь США будут выжимать всё с проекта «Украина», он же — «АнтиРоссия». Главная цель Вашингтона — создать под боком у Российской Федерации марионеточное государство под руководством НАТО!» — убеждён Коля Н.

Напомним, 25 декабря газета New York Times опубликовала материал со ссылкой на источники в администрации американского президента Джозефа Байдена, согласно которому министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России.