Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Камала Харрис

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По ее словам, Вашингтон напрямую разговаривает с Москвой и «очень ясно дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины».

«Мы работаем с нашими союзниками… и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сказала Харрис в эфире телеканала CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.