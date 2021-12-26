Москва, , 21:22 — REGNUM Кинокомикс студии Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» за прошедший уик-энд 23−26 декабря собрал около 440 миллионов рублей. При этом кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» составили 320 миллионов евро.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Стоит отметить, что третьему фильму о Человеке-пауке понадобилось лишь две недели, чтобы преодолеть двухмиллиардных рубеж. Премьера киноленты в России состоялась 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом не только в 2021-м году, но и за весь период пандемии коронавируса. В мировом прокате фильм собрал уже более 800 миллионов долларов.