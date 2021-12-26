Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Командир батальона морской пехоты Стюарт Шеллер, требовавший от начальства ответственности за хаотичный вывод войск Соединенных Штатов Америки из Афганистана, был уволен из армии США. Об этом сообщил телеканал RT.

Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер. Цитата из видео Facebook.com stuart.scheller

«Я был уволен из морской пехоты сегодня, в четверг, 23 декабря, 2021 года. Меня переполняют смешанные эмоции», — написал Шеллер на своей странице в социальной сети Facebook. ИА Красная весна сообщает, что Шеллер также перечислил в сообщении ряд своих поражений, в том числе и запрет на разглашение и распространение информации в течение четырех месяцев, незаконных арест, клевету и плохое обращение в тюрьме.

Стоит напомнить, что выступление подполковника Стюарта Шеллера с руководства армии США, опубликованное в Facebook, приобрело широкую популярность после теракта в Кабуле. В обращении Шеллер критиковал руководство США за то, как именно был организован вывод войск из Афганистана.