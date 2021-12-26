Вашингтон, 26 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Командир батальона морской пехоты Стюарт Шеллер, требовавший от начальства ответственности за хаотичный вывод войск Соединенных Штатов Америки из Афганистана, был уволен из армии США. Об этом сообщил телеканал RT.

Facebook.com stuart.scheller Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер. Цитата из видео

«Я был уволен из морской пехоты сегодня, в четверг, 23 декабря, 2021 года. Меня переполняют смешанные эмоции», — написал Шеллер на своей странице в социальной сети Facebook. ИА Красная весна сообщает, что Шеллер также перечислил в сообщении ряд своих поражений, в том числе и запрет на разглашение и распространение информации в течение четырех месяцев, незаконный арест, клевету и плохое обращение в тюрьме.

Стоит напомнить, что выступление подполковника Стюарта Шеллера с критикой руководства армии США, опубликованное в Facebook, приобрело широкую популярность после теракта в Кабуле. В обращении Шеллер критиковал руководство США за то, как именно был организован вывод войск из Афганистана.