Эр-Рияд, 26 декабря 2021, 21:01 — REGNUM За последние четыре года саудовские кинотеатры вытеснили с внутреннего рынка AMC. Американский киногигант отстал по количеству посетителей от местных конкурентов. Об этом сообщило издание The Wall Steet Journal.
ИА Красная весна передает, что этот опыт показывает, что Саудовская Аравия была и остается трудным место для ведения бизнеса западными компаниями, даже несмотря на усилия со стороны правительства по привлечению международного бизнеса.
Ранее сообщалось, что AMC планировал к концу 2020 года открыть в королевстве до 20 кинотеатров. На данный момент в Саудовской Аравии работает лишь 10 кинотеатров с примерно 65 залами.