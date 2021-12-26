Эр-Рияд, 26 декабря, 2021, 21:01 — ИА Регнум. За последние четыре года саудовские кинотеатры вытеснили с внутреннего рынка AMC. Американский киногигант отстал по количеству посетителей от местных конкурентов. Об этом сообщило издание The Wall Steet Journal.

Thomasmachtel В кинотеатре

ИА Красная весна передает, что этот опыт показывает, что Саудовская Аравия была и остается трудным место для ведения бизнеса западными компаниями, даже несмотря на усилия со стороны правительства по привлечению международного бизнеса.

Ранее сообщалось, что AMC планировал к концу 2020 года открыть в королевстве до 20 кинотеатров. На данный момент в Саудовской Аравии работает лишь 10 кинотеатров с примерно 65 залами.