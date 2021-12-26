Кишинёв, 26 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер-министр Молдавии Александр Муравский заявил, что обвинения против генпрокурора Александра Стояногло являются юридически необоснованными. Об этом Муравский сообщил в эфире программы «Главный вопрос с Юлией Федоровой» на телеканал «НТВ Молдавия».

Presedinte.md Майя Санду и Александр Стояногло

«Главная база обвинения — подпись Стояногло как депутата, никогда не может служить основанием для открытия уголовного дела. Это элементарные вещи, эти обвинения выеденного яйца не стоят», — цитирует Муравского ИА Красная Весна.

Напомним, что генпрокурора Молдавии Александра Стояногло отстранили от должности и возбудили против него уголовное дело. Ранее сообщалось, что это решение раскритиковала Венецианская комиссия.