Брюссель, 26 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В столице Бельгии Брюсселе в акции протеста против закрытия культурных и развлекательных учреждений приняли участие свыше 5 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь управления городской полиции Ильзе Ван Де Кейре.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Брюссель. Бельгия

«По оценкам полиции, в акции протеста в Брюсселе в воскресенье приняли участие свыше 5 тыс. человек. Она прошла без инцидентов», — сказала она журналистам.

Участники акции протеста выступали против решения правительства закрыть с 26 декабря практически все культурно-развлекательные заведения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бельгии решили ввести новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Рынкам на открытом воздухе разрешили продолжать свою деятельность при полном соблюдении санитарных требований. Также в Бельгии отменили публичные массовые мероприятия.