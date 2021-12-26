Москва, , 20:54 — REGNUM Информация СМИ о том, что Евросоюз якобы направил России претензии за импортозамещение на €290 млрд, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития (МЭР) России.

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«Информация (СМИ) о том, что ЕС «требует от России €290 млрд» в рамках спора, не является достоверной», — сообщили ТАСС в МЭР РФ.

Отмечается, что к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые Брюссель считает нарушающими правила Всемирной торговой организации (ВТО), сводятся требования ЕС.

Напомним, 26 декабря «Известия» сообщили, что с претензиями в адрес России в размере €290 млрд обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) Европейский союз.

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