Вашингтон, , 20:48 — REGNUM К концу текущего 2021 год армия Соединенных Штатов Америки завершила принятие на вооружение оборудования, необходимого для развертывания подразделения с гиперзвуковыми ракета. Об этом заявил генерал-лейтенант Нил Тергуд, пишет издание Army Times.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Также генерал заявил, что база Льюис-Маккорд, расположенная в штате Вашингтон, станет местом развертывания первой армейской гиперзвуковой установки. ИА Красная весна передает, что он также добавил, что солдаты уже обучаются методами, тактикам и процедурам применения новых технологий и системы вооружения.

Army Times отмечает, что 2022 год должен стать решающим для программы создания гиперзвуковых ракет дальнего действия.