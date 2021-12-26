Ташкент, , 20:41 — REGNUM 26 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана сообщила, что на сегодняшний день количество привитых американской вакциной Pfizer подростков в стране достигло 600 тысяч.

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«По состоянию на 25 декабря в нашей стране дети в возрасте от 12 до 18 лет добровольно вакцинированы 600 733 дозами вакцины Pfizer», — сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Как отмечает ИА Красная весна, первой дозой было привито 430 439 подростов, второй — 170 294 подростка. Также сообщается, что лучше всего вакцинируются от коронавирусной инфекции дети в Ферганской, Самаркандской и Андижанской областях.