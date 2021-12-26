Москва, 26 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. ***

Ф. Батиста. Ответ. Подольск: Музей антибольшевистского сопротивления, 2021

Ф. Батиста. Ответ. Подольск: Музей антибольшевистского сопротивления, 2021

В эмиграции в свое время было популярно шуточное стихотворение по поводу возвращения Андрея Белого в Советскую Россию:

Ну и время! Все странно и ложно,

(Винегрет наркотических снов):

Как постичь эти вымыслы можно:

Красный Белый и белый Краснов?

Подобная парадоксальная аналогия приходит на ум после прочтения настоящей книги. Судите сами: ее автор президент Кубы Фульхенсио Батиста, а точнее Рубен Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901−1973), сын крестьянина-бедняка (рубщика сахарного тростника), защищал традиционные буржуазные ценности, а свергнувший его революционер Фидель Кастро, напротив, происходил из семьи крупного плантатора все того же сахарного тростника.

Обстоятельная вступительная статья историка Сергея Василенко (Подольск) и собственно текст воспоминаний Батисты дают картину причин процесса крушения власти экс-президента, отличную от кастровского официоза.

Мемуарист пришел к власти на волне недовольства существующими в стране политическими элитами. Точнее — их тотальной коррумпированностью и неспособностью к осуществлению самых минимальных реформ, необходимых для повышения жизненного уровня полунищего населения. В принципе, с этими же проблемами Батиста и ранее сталкивался, когда избирался в качестве президента в 1940—1944 годах. Именно отсутствием честных и профессиональных администраторов объяснялись неудачи задуманных им преобразований.

Естественно, такая нездоровая среда не могла не вызвать радикализации протестных настроений, жертвой которых (или все-таки одним из виновников?) стал Батиста. В своих воспоминаниях он всячески старается доказать, что Кастро и его сподвижники изначально исповедовали марксистские ценности, ссылаясь на их более поздние признания. Хотя в реальности последние были обусловлены возникшей после прихода команданте к власти жесткой зависимостью от Москвы. В период же борьбы за власть Кастро, стремясь в первую очередь к социальной справедливости, еще не связывал себя с конкретным политическим течением (возглавляемое им «Движение 26 июля» объединяло разные партии и, помимо социалистической и антиимпериалистической риторики, отличалось левым национализмом и традиционализмом). Обратим внимание: революционеры победили 1 января 1959 года, но окончательное оформление коммунистической диктатуры произошло лишь 3 октября 1965-го, когда входившие в партию власти движения переименовали себя в Коммунистическую партию Кубы.

Свое же поражение и отставку президент Батиста объяснял «предательством» со стороны Соединенных Штатов и давлением соратников, считавших, что таким образом можно избежать опасностей гражданской войны.

Тем не менее рассказ Батисты убедителен. Но он опровергается одним фактом. В свое время автору этих строк пришлось много общаться с кубинскими эмигрантами. Все они, вне зависимости от своих политических пристрастий, были крайне отрицательно настроены по отношению к свергнутому главе республики. Слова «уж лучше Фидель, чем Батиста» из уст кубинского антикоммуниста — вот цена всех оправданий незадачливого политика.