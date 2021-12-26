Лондон, 26 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. 26 декабря в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» потерпел поражение от «Саутгемптона». Матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился победой гостей со счетом 3:2.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Арсенал» 0:2

Забитые мячи: Мохамед Эльюнусси (8' Кайл Уокер-Питерс) — 0:1, Майкл Антонио (49' Крейг Доусон) — 1:1, Джеймс Уорд-Прауз (61' пенальти) — 1:2, Саид Бенрахма (64' Джаррод Боуэн) — 2:2, Ян Беднарек (70' Джеймс Уорд-Прауз) — 2:3.

Желтые карточки: Деклан Райс 34', Крейг Доусон 60', Армандо Броя 66', Джаррод Боуэн 68', Ян Беднарек 85', Кайл Уокер-Питерс 90+6'.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Цоуфаль, Доусон, Диоп, Масуаку, Соучек, Райс, Форналс (Лансини, 46'), Влашич (Антонио, 46'), Бенрахма (Ярмоленко, 81'), Боуэн.

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Ливраменто, Салису, Беднарек, Уорд-Прауз, Ромеу (Диалло, 90'), Редмонд, Эльюнусси, Уолкотт (Армстронг, 89'), Броя (Адамс, 81').

«Вест Хэм», потерпев поражение, опустился с 28-ю очками на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», набрав 20 очков, обошел «Эвертон» и поднялся на четырнадцатое место.