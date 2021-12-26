Киев, 26 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин якобы согласится на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, если последний «уничтожит политическую карьеру» бывшего украинского лидера Петра Порошенко, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Usa.mfa.gov.ua Валерий Чалый выступает в Конгрессе США

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — сказал Чалый в эфире телеканала Украина 24.

Вместе с тем он добавил, что не может доказать свою теорию, а его слова основаны только на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москве не получали предметных предложений из Киева о переговорах на высшем уровне. Вопросы, относящиеся к урегулированию конфликта в Донбассе, Владимир Путин предлагал обсуждать с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.

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